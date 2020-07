Gazzetta: il Napoli abbandona la pista Rashica, costa troppo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe abbandonato la pista di mercato che pota a Milot Rashica. Il calciatore del Werder Brema è stato più volte inserito tra gli obiettivi di Giuntoli, ma la salvezza del club tedesco ha portato ad un aumento del suo cartellino. Con la retrocessione del Werder, infatti, Rashica sarebbe costato 15 euro grazie ad una clausola inserita nel suo contratto, ma ora che il club ha guadagnato la permanenza in Bundesliga, il costo è salito a 20 milioni. troppo, per gli azzurri. Rashica piace molto a Rangnick e dunque al Milan. I rossoneri continuano a premere per portare a Milano il kosovaro. L'articolo Gazzetta: il Napoli ... Leggi su ilnapolista

