Galeotto fu il triangolo amoroso, Neymar ‘ruba’ la fidanzata a Kevin Trapp: clamoroso scoop o bufala? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Uno scoop di gossip davvero sorprendente, che rischia di rovinare il rapporto tra Neymar Jr e Kevin Trapp, ex compagni di squadra al Paris Saint-Germain. Foto Getty / Lintao ZhangSecondo la rivista ‘Chi’, il brasiliano avrebbe un flirt con Izabel Goulart, compagna attuale del portiere tedesco, con cui ci sarebbe anche in procinto di sposarsi. I due hanno trascorso la quarantena separati, dunque già questo basterebbe a confermare un gossip che sarebbe davvero clamoroso. Tra le altre cose, Izabel Goulart è molto amica con Bruna Marquezine, ex fidanzata proprio di Neymar in tempi non sospetti. Sarà il tempo a confermare questi sospetti, ma nel caso in cui ci fosse un fondo di verità, il rapporto tra Neymar e Trapp sarebbe definitivamente rovinato.L'articolo Galeotto fu il triangolo amoroso, Neymar ‘ruba’ la fidanzata a Kevin Trapp: ... Leggi su sportfair

Galeotto fu il match di ritorno nei gironi di Champions League a Dortmund, a inizio novembre: il marocchino, nato a Madrid il 4 novembre 1998, era in serata di grazia e fece venire il mal di testa a B ...

