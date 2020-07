Fotocamera quadrupla OnePlus Nord e presunto prezzo di vendita (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sarà presentato il 21 luglio il OnePlus Nord, dispositivo che sappiamo inaugurerà la gamma degli smartphone economici del produttore cinese. Era emerso nella giornata di ieri il telefono potesse includere lo stabilizzatore ottico d'immagine per la Fotocamera posteriore, a cui oggi si aggiungono altri dettagli relativi proprio a tale comparto. Come riportato da 'androidcentral.com', il sensore principale della Fotocamera posteriore dovrebbe essere da 48MP, con un grandangolo da 8MP, un sensore macro da 5MP ed uno di profondità da 2MP. La Fotocamera frontale del OnePlus Nord sarà doppia (un novità non di poco conto per questo terminale, visto che l'OEM non aveva mai puntata su soluzioni simili in passato), con sensori da 32 e 8MP. Pur identificandosi come un dispositivo di fascia media, il telefono sarà in grado di offrire un'esperienza ... Leggi su optimagazine

