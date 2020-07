Donna insulta il suo datore di lavoro dopo essere stata licenziata: “Negro, chiama la polizia”. La scena filmata in un ufficio Texas (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il video è stato rilanciato dall’account Twitter Black With No Chaser il 30 giugno ed è stato girato negli uffici dell’agenzia Gibson Arnold and Associates, a Houston, negli Stati Uniti. La Donna si rivolge al suo manager, un uomo afroamericano, con espressioni razziste e insulti: “chiama la polizia perché ti ho chiamato negro” gli dice. Infine gli chiede di “rappare” insieme a lei, simulando la classica gestualità dei cantanti rap. Secondo alcune riviste straniere, tra cui il sito Tmz che per primo ha pubblicato il filmato, la Donna era stata stata licenziata poco prima L'articolo Donna insulta il suo datore di lavoro dopo essere stata licenziata: “Negro, chiama la polizia”. La scena filmata in un ufficio Texas proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

