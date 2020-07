Docenti: al termine del concorso 78 mila assunzioni (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il 14 settembre riapriranno le scuole in tutta Italia. In Puglia e in Campania si tornerà sui banchi il 24 mentre si parlerà di almeno 78 mila assunzioni al termine del concorso Docenti. Al termine del concorso saranno immessi in ruolo 78mila Docenti, “un grande risultato”, ed è in corso di perfezionamento “la richiesta al … L'articolo Docenti: al termine del concorso 78 mila assunzioni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

