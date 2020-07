De Rossi su Messi: «Condividere il campo con lui è una motivazione incredibile» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Daniele De Rossi ha parlato anche di Lionel Messi nella lunga intervista rilasciata a La Nacion: queste le sue parole Daniele De Rossi ha parlato sulle pagine de La Nacion anche di Lionel Messi. Queste le sue parole dell’ex centrocampista della Roma. Messi – «Condividere il campo con lui è una motivazione incredibile. A volte mi sono reso conto che i miei compagni di squadra, prima della partita, lo guardavano con occhi diversi, come con ammirazione e anche a me è successo. Ho cercato di non mostrare i miei sentimenti né la mia debolezza prima di affrontare un giocatore così eccezionale. Quando strappi la palla da Messi ti dà un sapore diverso rispetto a quando la ... Leggi su calcionews24

