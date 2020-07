Coronavirus, un nuovo contagio e una vittima in Sicilia ma crescono i guariti: in Italia 193 casi e 15 morti (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un nuovo caso di Coronavirus e una vittima in Sicilia, ma anche 13 guariti e ricoveri che calano ancora : sono 7 le persone ospedalizzate ma tra queste nessuna si trova in terapia intensiva. Restano così... Leggi su feedpress.me

