Coronavirus, in Campania 3 nuovi casi e nessun morto (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sono 3 i nuovi casi di Coronavirus emersi oggi in Campania dall’analisi di 1.918 tamponi. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza è 4.750, mentre sono 296.630 i tamponi complessivamente analizzati. Anche oggi nessun decesso legato al Coronavirus è stato registrato in Campania, per l’ottavo giorno consecutivo. Sono 432 i decessi totali dall’inizio dell’emergenza in Campania. L’Unità di crisi della Regione Campania comunica infine che c’è un nuovo guarito nelle ultime 24 ore, con il totale che sale così a 4.090 (di cui 4.089 totalmente guariti e un clinicamente guarito). L'articolo Coronavirus, in ... Leggi su ildenaro

