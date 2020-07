Coronavirus, i dati – 193 nuovi positivi e 15 decessi da ieri. (Di mercoledì 8 luglio 2020) Si conferma il calo, seppur lieve, dei contagi: da ieri, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, ci sono 193 nuovi casi di Coronavirus in Italia, per un totale di a 242.149. Dimezzati i morti segnalati nelle ultime 24 ore: 15 (contro i 30 del giorno prima) di cui 12 in Lombardia. Il totale di vittime dall’inizio della pandemia sale così a quota 34.914. I dati evidenziano anche ottocento guariti in più. L'articolo Coronavirus, i dati – 193 nuovi positivi e 15 decessi da ieri. proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus, in Puglia un positivo: è il turista milanese in vacanza a Ostuni

C'è un solo nuovo caso positivo al covid-19 in Puglia, registrato come residente fuori regione. Si tratta del turista milanese in vacanza a Ostuni e ricoverato all'ospedale Perrino di Brindisi. Il paz ...

Covi-19, 30 morti sul lavoro a Bergamo Cgil: «Tenere alta attenzione in azienda»

Il sindacato orobico ha diffuso una nota con dati Inail aggiornati al 15 giugno sulle morti bianche causate dal coronavirus, e la nostra provincia detiene il triste primato. Ecco il comunicato diffuso ...

