Coronavirus, dal Bangladesh a Roma con test falsi: ora è caccia a 600 positivi introvabili (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma, 8 lug – Partiti dal Bangladesh con la febbre, arrivati a Roma con test falsi. E adesso è scattato l’allarme, perché su un volo provenienti da Dacca sono stati riscontrati 36 casi positivi. Sull’aereo arrivato dalla capitale bengalese c’erano in totale 258 passeggeri a bordo. In pratica un viaggiatore su otto aveva il Coronavirus. La scoperta ha indotto il ministro della Salute Roberto Speranza, in accordo con la Farnesina, a bloccare tutti i voli provenienti dal Bangladesh. Provvedimento restrittivo che si unisce alla quarantena obbligatoria già prevista per le persone che arrivano in Italia da nazioni extra Ue ed extra Schengen. “Dopo tutti i sacrifici fatti non possiamo permetterci di importare contagi dall’estero. Meglio continuare a seguire la linea della massima prudenza”, ha detto Speranza. Certificati ... Leggi su ilprimatonazionale

