Consulta dà ragione al Governo: "Legittimo escludere Autostrade da ricostruzione Ponte" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Lo dice chiaramente la Corte Costituzionale. La decisione di escludere Autostrade dalla ricostruzione del Ponte Morandi di Genova “non è stata illegittima”. Quindi è stata legittima. E dato che la decisione fa capo al Governo, quello del 2018 targato Lega-M5s, la sentenza ha un effetto che travalica le ragioni tecniche. Si inserisce, e in modo dirompente, nella grande questione riesplosa nelle ultime ore dentro alla maggioranza, quella della decisione sulla revoca della concessione ai Benetton. Dire, come ha fatto la Consulta, che il Conte I ha agito correttamente con il decreto Genova - battezzato decreto Toninelli dal nome dell’allora ministro alle Infrastrutture - dà forza alle ragioni di chi ha voluto tenere fuori ... Leggi su huffingtonpost

