Condannato per maltrattamenti in famiglia, panico in Tribunale: "Mi uccido"

Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un detenuto del carcere napoletano di Poggioreale ha tentato di togliersi la vita mentre era nel Tribunale di Napoli Nord di Aversa, dopo essere stato Condannato per maltrattamenti in famiglia. "Grazie al tempestivo e professionale intervento del personale della Polizia Penitenziaria, ivi in servizio, – scrive Emilio Fattorello – il detenuto è stato salvato dall'insano gesto". L'uomo ha tentato di impiccarsi, spiega il segretario regionale del Sappe mentre era in attesa del verdetto nella Camera di Stazionamento del Tribunale Napoli Nord, utilizzando le stringhe delle scarpe per impiccarsi. "Lo stesso è stato ricoverato in via di urgenza a mezzo 118 per le cure ed accertamenti del caso presso ...

Ultime Notizie dalla rete : Condannato per Condannato per stalking ex candidato sindaco a Cesenatico Corriere Romagna Trascorre in galera cinque anni in più del dovuto: "Nessuno mi aveva avvertito"

Agafili fu inizialmente condannato per furto con scasso nel novembre 2008 e condannato a sette anni di prigione. Un mese dopo venne condannato ad altri cinque anni, ma che dovevano essere scontati ...

Sentenza incidente mortale alla Gls, assolto l’autista

Il processo per la morte dell’egiziano Abd el Salam, investito davanti ai cancelli della Gls di Piacenza il 14 settembre 2016, è finito la mattina dell’8 luglio 2020 con l’assoluzione dell’unico imput ...

