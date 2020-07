Belen rompe il silenzio: come stanno le cose con Stefano e Alessia Marcuzzi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Finalmente Belen Rodriguez ha rotto il silenzio sulla presunta storia d’amore tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Nonostante le smentite via Instagram del conduttore di Made in Sud negli ultimi giorni si è tornato a parlare di una ipotetica relazione clandestina con la collega Mediaset. Gli ultimi gossip sussurravano di una Belù inviperita dopo … L'articolo Belen rompe il silenzio: come stanno le cose con Stefano e Alessia Marcuzzi proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

