Al Viminale non c’è più Salvini ma i migranti della Talia sono rimasti in mare 6 giorni (Di mercoledì 8 luglio 2020) I 50 migranti a bordo della nave mercantile Talia sono stati fatti sbarcare solo dopo 6 giorni. Dopo tanti giorni sotto il sole e in carenza di cibo, ora sono in condizioni di salute precarie. sono sbarcati questa notte i 50 migranti a bordo della nave cargo libanese Talia. I profughi – riporta Fanpage – … L'articolo Al Viminale non c’è più Salvini ma i migranti della Talia sono rimasti in mare 6 giorni proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : Viminale non Election Day, il Viminale non trova alternative ai seggi nelle scuole Il Fatto Quotidiano Coronavirus Covid-19: Viminale, ieri controllate 60.311 persone. 46 sanzionate, 5 denunciate per violazione della quarantena

Secondo i dati forniti dal Viminale, nella giornata di ieri, 7 luglio, nelle attività di polizia eseguite per verificare il rispetto delle disposizioni varate per il contenimento del contagio da coron ...

Autostrada Roma Latina, per il Governo opera prioritaria. Cinque stelle invocano ripensamento

L’intervento infrastrutturale, fermato nel 2019 dal Consiglio di Stato, già prevede uno stanziamento del Comitato interministeriale della programmazione economica. L’operazione però è stata ampiamente ...

