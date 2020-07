Agguato ai mezzi della polizia, la grillina delira sulla "militarizzazione del territorio" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Redazione Il botta e risposta tra l'assessore alla Semplificazione alla Regione Piemonte Maurizio Marrone e la consigliera grillina Francesca Frediani sull'Agguato alla colonna di mezzi della polizia di Stato in Val di Susa. Le dichiarazioni surreali dell'esponente pentastellata: "È molto peggio vedere un territorio militarizzato piuttosto che sapere che c'è qualcuno che difende il territorio e l'ambiente".  Leggi su ilgiornale

