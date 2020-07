Abi: Banche sono imprese, no obbligo di aprire conto (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – Le Banche svolgono un’attività d’impresa e non possono essere obbligate ad aprire un conto corrente a chiunque lo richieda. Lo ha detto il direttore generale dell’Abi, Giovanni Sabatini in audizione in Commissione Finanze al Senato, sottolineando che “statuire in Italia un obbligo a contrarre per gli intermediari finanziari evidenzierebbe un forte disallineamento competitivo con gli intermediari stabiliti in altri paesi UE”. Inoltre, sottolinea Sabatini, “contrasterebbe con il principio di armonizzazione comunitaria, finalizzato al progressivo riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, nonché con i principi di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi”. Parlando in audizione in Commissione Finanze al ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Le banche svolgono un'attività d'impresa e non possono essere obbligate ad aprire un conto corrente a chiunque lo richieda. Lo ha detto il direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini ...

