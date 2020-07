Whatsapp, è rivoluzione: pronta l’unificazione con Facebook e Instagram (Di martedì 7 luglio 2020) Mark Zuckerberg ha pronta una rivoluzione: si tratta dell’unificazione di Whatsapp, Facebook ed Instagram. I dettagli del progetto Già da tempo si vociferava, ma ora appare maggiormente come una certezza. Nei progetti di Mark Zuckerberg c’è l’unificazione dei suoi tre colossi sociali: Whatsapp, Instagram e Facebook. In tal senso, nelle ultime ore, sono fuoriusciti dei … L'articolo Whatsapp, è rivoluzione: pronta l’unificazione con Facebook e Instagram proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SalvoSalento : @_axqw Il problema è che tu vedi WhatsApp come un'App e giustamente la paragoni ad altre alternative. Noi (un po' p… - IFInstantFuture : Novità per @WhatsApp l'app di messaggistica più utilizzata al mondo ???? Scopri di più nel nostro articolo ??… - giusepp47734906 : RT @adrider_it: Con i computer quantistici a rischio WhatsApp, Skype e i Bitcoin. Siamo pronti a tutto questo? @infosec202002 https://t.co… - sciarma : RT @adrider_it: Con i computer quantistici a rischio WhatsApp, Skype e i Bitcoin. Siamo pronti a tutto questo? @infosec202002 https://t.co… - adrider_it : Con i computer quantistici a rischio WhatsApp, Skype e i Bitcoin. Siamo pronti a tutto questo? @infosec202002 -

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp rivoluzione

Inews24

Sul fronte dell’offerta, gran parte dei contratti degli ultimi due mesi è stato sottoscritto in digitale. La rivoluzione nell’utilizzo della Rete, accelerata dalla pandemia, ha dunque toccato in modo ...Per il 62% delle imprese al centro della ricerca Sda Bocconi, presentata ieri dal professor Alberto Grando, in futuro "il mix di vendita tra i diversi canali cambierà". Un’affermazione che si traduce ...