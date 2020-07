Varese, primario sospeso per insulti omofobi contro un paziente (Di martedì 7 luglio 2020) Un primario dell’azienda sanitaria “Sette Laghi”, che in quel momento stava operando all’ospedale di Cittiglio, provincia di Varese, è stato sospeso dal servizio perché avrebbe proferito insulti omofobi contro un paziente sedato e sottoposto ad un intervento chirurgico. La notizia choc è stata anticipata ieri, lunedì 6 luglio 2020, dal “Tg Lombardia” nell’edizione serale. leggi anche l’articolo —> Alex Zanardi news oggi, terzo intervento per il campione: «Finalizzato alla ricostruzione cranio-facciale» Varese, primario sospeso per insulti omofobi contro un paziente durante un intervento chirurgico Nell’esposto presentato da una persona presente all’intervento, letto dall’Agi, si attesta che il 25 marzo scorsa, in piena emergenza Covid, il primario ... Leggi su urbanpost

