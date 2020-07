Uomini e Donne, ex protagonista torna single: “Ognuno va avanti con la sua vita…” (Di martedì 7 luglio 2020) Amore che viene amore che va (e finisce). Questo è il caso della storia tra l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Andrea Melchiorre e la sua fidanzata Olga. L’influencer, attraverso una serie di Instagram Stories, ha svelato i dettagli della rottura, rimanendo sul vago. Uomini e Donne, Andrea Melchiorre di nuovo single: è finita con... L'articolo Uomini e Donne, ex protagonista torna single: “Ognuno va avanti con la sua vita…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

