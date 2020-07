Turchia, condanna scandalosa per “terrorismo” per quattro difensori dei diritti umani (Di martedì 7 luglio 2020) Si è chiuso con una sentenza scandalosa oggi a Istanbul il processo contro 11 difensori dei diritti umani i cui arresti erano avvenuti tre anni fa. Taner Kılıç, ex presidente e presidente onorario di Amnesty International Turchia, è stato giudicato colpevole di “appartenenza all'organizzazione terroristica Fethullah Gülen” e condannato a sei anni e tre mesi di carcere. İdil Eser, ex direttrice di Amnesty International Turchia, Özlem Dalkıran e Günal Kurşun sono stati giudicati colpevoli di (...) - Attualità / diritti umani, Terrorismo, Turchia, Leggi su feedproxy.google

