Torno indietro e cambio vita film stasera in tv 7 luglio: cast, trama, curiosità, streaming (Di martedì 7 luglio 2020) Torno indietro e cambio vita è il film stasera in tv martedì 7 luglio 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVTorno indietro e cambio vita film stasera in tv: cast e schedaGENERE: CommediaANNO: 2015REGIA: Carlo Vanzinacast: Raoul Bova, Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Giulia Michelini, Max Tortora, Michela Andreozzi, Augusto Fornari, Emanuele PropizioDURATA: 95 MinutiTorno indietro e cambio vita film stasera in tv: tramaMarco ha una vita all’apparenza perfetta: una bella moglie, un figlio e un ottimo lavoro. Ma un giorno la moglie, con la quale sta insieme da quasi 25 anni, gli comunica che ha un altro uomo e che vuole la separazione. Marco deve lasciare la sua casa. Chiede aiuto Claudio, ... Leggi su cubemagazine

