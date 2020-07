Speranza annuncia la sospensione dei voli dal Bangladesh (Di martedì 7 luglio 2020) Dopo il recente aumento di casi di coronavirus in Italia, molti dei quali importati, molti virologi e politici hanno espresso la propria preoccupazione e questa mattina il Ministro Speranza sui social ha annunciato di aver preso delle contromisure necessarie Ho appena disposto la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito del numero significativo di casi positivi al covid 19 riscontrati sull’ultimo aereo arrivato ieri a Roma. La quarantena per chi viene da Paesi extra UE ed extra Schengen è già prevista ed è confermata. Ma dopo tutti i sacrifici fatti non possiamo permetterci di importare contagi dall’estero. Meglio continuare a seguire la linea della massima prudenza. L'articolo Speranza annuncia la sospensione dei voli dal Bangladesh ilNapolista. Leggi su ilnapolista

