Spazio, Russia: ufficiale Roscosmos arrestato per tradimento (Di martedì 7 luglio 2020) Ivan Safronov, consigliere del direttore dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, è stato arrestato con l’accusa di tradimento. L’ex giornalista è stato arrestato a Mosca da agenti del Servizio segreto: l’accusa riguarda la trasmettere dati sensibili a un’agenzia di spionaggio di un membro Nato non specificato. Le informazioni riguardavano “cooperazione tecnico-militare, difesa e sicurezza della Federazione Russa“. Safronov rischia fino a 20 anni di carcere. Roscosmos sostiene che l’arresto di Safronov non abbia nulla a che fare con il suo lavoro nell’agenzia spaziale, mentre il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha dichiarato che l’arresto non è legato alla sua precedente attività giornalistica. Una protesta è in corso davanti alla sede dei servizi segreti russi e almeno tre persone sono ... Leggi su meteoweb.eu

Questo episodio, afferma il portavoce Stano, testimonia che negli ultimi anni in Russia "c'è sempre meno spazio per il giornalismo indipendente e la società civile". Si tratta solo dell'ennesimo di ...

