Sos solitudine: alzi la mano chi soffre di FOBA (Di martedì 7 luglio 2020) Il problema è stato il lungo, lunghissimo lockdown. Per chi già si trovava a fare i conti con situazioni quali storie finite male, relazioni d’amore on and off o vera e propria singletudine sono iniziate le sofferenze psicologiche. Già, perché è proprio nel prolungato e forzato confino tra le mura di casa che la FOBA (che starebbe per Fear of Being Alone) ha provocato più contagi del virus stesso. Paura della solitudine, ansia di stare da soli e di restare in questa condizione, vista come il male assoluto, per chissà quanto tempo: ragazzi e ragazze delle generazioni più instabili dal punto di vista sentimentale, ossia Millennials e GenZ, ne hanno risentito parecchio, tanto che il magazine “Glamour UK” ha parlato di pandemia da FOBA. Leggi su vanityfair

FOBA che starebbe per Fear of Being Alone. Il terrore di essere e soprattutto restare soli può nascondere problemi di scarsa autostima. Invece di colmare il vuoto con relazioni sbagliate, ecco i consi ...

