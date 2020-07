Scuola: il commissario Arcuri gestirà la ripartenza (Di martedì 7 luglio 2020) Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza Covid, gestirà la ripresa e l'eventuale emergenza nelle scuole. E' quanto si legge nell'articolo 8 del dl semplificazioni. "Il commissario straordinario fino alla scadenza del predetto stato di emergenza, procede, nell'ambito dei poteri conferitigli e con le modalità previste dalla suddetta norma, all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali", si legge nella bozza del provvedimento. "Piena soddisfazione per la norma inserita nel Semplificazioni che affida nuove competenze al commissario Arcuri per ... Leggi su agi

