Sanità, Cisl: proposte di riorganizzazione nel settore della prevenzione e protezione (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Non è accettabile che le funzioni di addetti al servizio di prevenzione e protezione vengano esternalizzate come ad esempio è il caso dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno, nel mentre alla ASL di Salerno si ritardi ad adottare un atto di nomina a circa un anno dall’avvio dell’avviso interno, nel mentre l’emergenza che non è ancora finita ha dimostrato l’essenzialità di tali servizi“. A farlo notare è è Pietro Antonacchio Segretario Generale della Cisl FP di Salerno che in una nota ha evidenziato il ruolo importante assunto in questa fase per la sanità dalla riorganizzazione dei servizi aziendali di prevenzione e protezione, passati da essere un obbligo di legge poco attuato a rappresentare un’ inesorabile necessità. Per tale ... Leggi su anteprima24

vivereperugia : Sanità, manifestazione davanti alla Regione. Cisl Fp: 'Nostre ragioni confermate anche dai dati della Banca d'Itali… - marcomoriconi3 : .la mia CISL..la grande CISL della Sanità.. - CgilCalabria : RT @telediamante: Emergenza Sanità in Calabria, mercoledì 8 luglio manifestazione Cgil, Cisl e Uil?? - felsacislcalabr : RT @telediamante: Emergenza Sanità in Calabria, mercoledì 8 luglio manifestazione Cgil, Cisl e Uil?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Cisl CGIL, CISL e UIL: "Stabilizzare precari sanità" Corriere di Taranto