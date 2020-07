Roma, operazione contro la Camorra: 28 ordinanze contro il clan Senese, 15 milioni sequestrati (Di martedì 7 luglio 2020) Blitz contro la Camorra nella Capitale. Nel mirino di finanzieri e poliziotti esponenti del clan Senese. sequestrati beni per 15 milioni. Roma – La Camorra estende i suoi tentacoli anche nella Capitale. All’alba sono entrati in azione i militari del Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza e gli agenti della Squadra Mobile. Blitz contro la Camorra Circa duecento uomini hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 28 esponenti della famiglia Senese, ritenuti responsabili di estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di proventi illeciti. L’operazione antiCamorra ha portato anche al sequestro preventivo di beni e aziende per circa 15 milioni di euro. Varie perquisizioni, oltre che nella Capitale, nelle province di Napoli, ... Leggi su newsmondo

Sequestrato l’attico di Bruno Peres. Ma lui non c’entra niente

Non è un periodo fortunato per Bruno Peres, terzino destro della Roma. Prima Fonseca lo ha escluso dai convocati di Napoli per scelta tecnica, poi ha vissuto una notte complicata visto che l’appartame ...

