Previsioni Meteo Agosto: riscatto dell’estate o ancora instabilità? Ecco la prima tendenza (Di martedì 7 luglio 2020) Previsioni Meteo Agosto – L’andamento stagionale estivo, sino a ora, sta rispettando abbastanza le aspettative, nel senso che la stagione sta evolvendo, in questa prima parte, senza particolari eccessi termici, o perlomeno non insistenti, e con frequenti rotture anticicloniche, a opera di incursioni di nuclei instabili nordatlantici. Questo andamento era stato ampiamente ipotizzato da queste pagine e una delle cause che aveva fatto presupporre, nelle analisi di maggio, una partenza in sordina e più movimentata dell’estete, l’avevamo colta nel cosiddetto Final Warming Late. Nella sostanza il vortice polare invernale si era mostrato particolarmente pimpante fino all’esordio di maggio e il successivo tardivo rilassamento avrebbe certamente comportato dei fastidi ricorrenti sull’avanzata del fronte stabilizzante subtropicale. Nei fatti ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #7luglio #ANSA - marcoranieri72 : RT @ilmeteoit: #Meteo: #WEEKEND con la #TRAPPOLA! #Sabato 11-Domenica 12 #NUOVO #ATTACCO di #BORA e #GRANDINE. Le #PREVISIONI in #ANTEPRIMA… - faborm : @borghi_claudio Senza fiducia non passerebbe nemmeno un voto sulle previsioni meteo. - ilmeteoit : #Meteo: #WEEKEND con la #TRAPPOLA! #Sabato 11-Domenica 12 #NUOVO #ATTACCO di #BORA e #GRANDINE. Le #PREVISIONI in… - LaPresse_news : Meteo, le previsioni di mercoledì 8 luglio -