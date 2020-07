POTENZA, RAPIDITA’ E FISICITA’: RICCARDO CALAFIORI, IL BABY TALENTO DELLA ROMA (Di martedì 7 luglio 2020) Prodotto puro del settore giovanile DELLA ROMA, RICCARDO CALAFIORI, terzino classe 2002, è considerato uno dei migliori talenti DELLA sua generazione. Con il contratto in scadenza nel 2022, negli ultimi giorni vi abbiamo raccontato di come su di lui sia molto forte l’interesse DELLA Juventus. Cresciuto sin da piccolissimo a Trigoria, CALAFIORI ha vissuto tutto il settore giovanile con la maglia giallorossa. Fra i momenti più belli, sicuramente il campionato Under-17, disputatosi con i 2001. Proprio il ragazzino “sottoetà” è risultato decisivo nella vittoria del titolo, offrendo l’assist a Bucri per il gol scudetto. Sempre in anticipo sui tempi, è arrivata la promozione in Primavera, dove da subito si è guadagnato i suoi spazi. Un’ascesa che sembrò inarrestabile, almeno fino al 2 ottobre 2018: infatti, durante ... Leggi su alfredopedulla

