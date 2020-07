Pjanic-Barcellona, ci guadagna anche la Roma: ecco la cifra incassata dai capitolini (Di martedì 7 luglio 2020) E’ stata ufficializzata la settimana scorsa la cessione di Miralem Pjanic al Barcellona, contestualmente al trasferimento di Arthur alla Juventus. L’operazione che riguarda il calciatore bosniaco è avvenuta sulla base di 60 milioni di euro, che hanno fatto registrare ai bianconeri una plusvalenza di 46.9 milioni. Parte della cifra versata dal club blaugrana non finirà comunque nelle casse della società piemontese. Si tratta del cosiddetto contributo di solidarietà, che viene destinato ai club che hanno contribuito alla formazione e istruzione del giocatore tra il 12° e il 23° anno di età. In questo caso, come calciolato dal CIES Football Observatory, è previsto un contributo di solidarietà pari a 3 milioni di euro. Questo viene così suddiviso: Schifflange 95 (Lussemburgo): 450 mila euro Metz (Francia): 1.05 ... Leggi su sportface

