Pil, Italia fanalino di coda nell’Ue (Di martedì 7 luglio 2020) In Italia la pandemia di coronavirus ha spinto l’economia in una grave recessione, ma l’attività economica è ripartita in maggio e si è confermata anche nello scorso mese di giugno. Ci sarà un’ulteriore ripresa nei prossimi mesi, ma si registrerà comunque un calo del Pil dell’11,2%, con un aumento del 6,1% previsto poi per il 2021. abr/mrv/red L'articolo Pil, Italia fanalino di coda nell’Ue proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

BrunoVespa : Classifica dell’Economist con le 42 principali economie del mondo. Rapporto deficit Pil 2020. Spagna e Italia ultim… - Corriere : Il Pil italiano crolla dell’11,2% nel 2020. È il dato peggiore della Ue - Linkiesta : L’Italia sarà il Paese più colpito dalla crisi in tutta l’Unione europea e il più lento a recuperare - LuigiGuazzoni : RT @gr_grim: Un Ministro dell'Economia che a marzo pronuncia queste parole e a luglio fa ottenere all'Italia il poco invidiabile primato di… - Steppenwolf393 : RT @fdragoni: Allora #PIL ITALIA 2020 -11,2% peggio di noi in #UE nessuno Secondo #ISTAT il 38% delle imprese è a rischio chiusura Secondo… -