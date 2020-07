Pensione anticipata donna: i figli permettono uno sconto ma ci sono dei limiti (Di martedì 7 luglio 2020) Pensione anticipata donna, oltre all’Opzione donna nel 2020 è possibile accedere anche all’Ape sociale rosa, se lavoratrice si trova in particolare tutele. L’Ape sociale consiste in un sussidio economico a carico dello stato che viene fruito fino al raggiungimento della Pensione di vecchiaia. Possono accedere a questa misura alcune categorie di lavoratori meritevoli di una particolare tutela che abbiano maturato 63 anni di età e almeno 30 o 36 anni di contributi a secondo della tutela. La circolare Inps n. 100/2017 è rivolta ai lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico e ai lavoratori autonomi o subordinati ad esclusione dei liberi professionisti iscritti presso le casse professionali. Entrambe le misure Opzione donna e Pensione donna Ape sociale fanno parte delle pensioni news 2020 e salvo eventuale proroga terminano il 31 dicembre ... Leggi su notizieora

