Patrick Mahomes firma il contratto più ricco della storia dello sport (Di martedì 7 luglio 2020) Patrick Mahomes, vincitore e Mvp del Super Bowl 2020 con i Kansas City Chiefs, sigla il contratto più sontuoso nella storia dello sport: 450 milioni di dollari per un prolungamento di 10 anni. La notizia è stata data inizialmente da Adam Schefter della Espn. Mahomes è in maglia giallorossa dal 2017 e aveva ancora due anni di contratto stimati in 27,6 milioni di dollari che sommati ai 450 dell'estensione fanno 477,6 milioni per 12 anni, un contratto considerato dallo stesso Schefter il più ricco di sempre nello sport, superiore anche al record delle leghe pro americane di Mike Trout, che lo scorso anno per il prolungamento aveva firmato per 426,5 milioni in 12 anni coi Los Angeles Angels in Major League Baseball. https://twitter.com/AdamSchefter/status/1280245527955812354Il quarter back dei Chiefs, a soli 24 anni, ha vinto a febbraio il Super Bowl ... Leggi su gqitalia

Una cifra mai vista, da capogiro. Un contratto di 10 anni a 450 milioni di dollari. Non c’è nessun errore di battitura. Sono proprio 450 milioni di dollari, ovvero oltre 412 milioni di euro, 45 milion ...

Il n°23 dei Lakers ha commentato via social l’accordo da oltre mezzo miliardo di dollari raggiunto dal quarterback MVP dell’ultimo Super Bowl, chiedendo in prestito 5 dollari. Più esigente invece “l’a ...

Una cifra mai vista, da capogiro. Un contratto di 10 anni a 450 milioni di dollari. Non c'è nessun errore di battitura. Sono proprio 450 milioni di dollari, ovvero oltre 412 milioni di euro, 45 milion ...