Ostia: «Lo sai chi siamo noi?», minacce ad un imprenditore che doveva svolgere lavori per il Comune (Di martedì 7 luglio 2020) Continua senza soluzione di continuità l’attività di contrasto al crimine sul litorale romano da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia. A coronamento di una complessa e tempestiva attività d’indagine, i Carabinieri hanno arrestato tre individui, accusati di aver tentato di estorcere un’ingente somma di denaro al titolare di un’impresa edile che si era aggiudicata l’appalto del Comune di Roma Capitale, per i lavori di riqualificazione di un’imdiportante zona del X Municipio di Roma Capitale. I tre, due italiani ed un albanese, tutti residenti nel Comune di Fiumicino, avevano contattato l’imprenditore agli inizi del mese di giugno scorso e, dopo aver paventato l’appartenenza ad un gruppo criminale organizzato di origini campane, radicato da tempo ad Ostia ed analogo ai noti clan ... Leggi su ilcorrieredellacitta

