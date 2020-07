Niente Mondiali di Bmx: Uci annuncia cancellazione evento a Houston (Di martedì 7 luglio 2020) La pandemia da Covid-19 annulla i Mondiali di Bmx. L’evento in programma a Houston, negli Stati Uniti, era stato precedentemente programmato a maggio e successivamente rinviato a causa dell’emergenza sanitaria. Ma la situazione, a oggi, non consente una ulteriore riprogrammazione e per questo l’Unione ciclistica internazionale (UCI) ha deciso di annullare i Mondiali in terra statunitense. Il prossimo Mondiale è in programma a Papendal, in Olanda, nell’agosto 2021: esattamente una settimana dopo i Giochi Olimpici di Tokyo. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Niente Mondiali Niente buchi finanziari per i Mondiali annullati - RSI Radiotelevisione svizzera RSI.ch Informazione Ennio Morricone tra la sua Roma e l’inno per il mondiale argentino del ‘78

In un’intervista rilasciata a Gianni Minà durante lo svolgimento della Coppa del Mondo del 1978, disputata in Argentina, Ennio Morricone, in compagnia di Sergio Leone, giustifica la sua scelta di aver ...

Un anno fa pianse sul palco del Petruzzelli, ora tutta la Puglia piange Ennio Morricone

Amava quel teatro, Ennio Morricone. E pianse, sul palco del Petruzzelli, nella primavera del 2019, ospite d’onore del Bif&st. Gli vennero consegnate le chiavi della città. E lui ringraziò per quel don ...

