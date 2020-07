MOVIOLA – Milan-Juventus: petto di Rebic, mano di Bonucci e rigore dato al Var (Di martedì 7 luglio 2020) Episodio da MOVIOLA nel corso di Milan-Juventus, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. A San Siro i ragazzi di Pioli provano a reagire e attaccano sulla destra con il cross che viene intercettato da Rebic, la palla in una carambola poi finisce sul fondo. Guida estrae il cartellino giallo per via di un fallo di mano dell’attaccante rossonero che però non c’è. Guida viene richiamato al Var e infatti il fallo di mano è di Bonucci, anche se sicuramente attaccato al corpo: era un chiaro errore visto che il direttore di gara aveva visto fallo di mano dell’attaccante rossonero. Giusto essere richiamato al Var, il calcio di rigore ci può stare. Leggi su sportface

