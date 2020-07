MOVIOLA – Lecce-Lazio, Patric con il braccio: Maresca fischia rigore (Di martedì 7 luglio 2020) Ennesimo episodio da MOVIOLA in questo primo tempo di Lecce-Lazio, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Gli ospiti perdono un brutto pallone in uscita e allora i giallorossi ne approfittano, la palla finisce sul braccio di Patric: per Maresca non ci sono dubbi e fischia calcio di rigore. Viene però richiamato al Var da Abisso perché sembra che ci sia un tocco prima con la coscia di Patric, di certo è abbastanza scomposto il braccio del difensore biancoceleste. Il direttore di gara infatti conferma la scelta: calcio di rigore. Leggi su sportface

Il testa a testa fra Lecce e Lazio ha regalato una prima parte di gara scoppiettante, con due gol, uno per parte, e molteplici occasioni da ambedue le parti. Al 36' vi è stato un episodio ...

