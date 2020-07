Mourinho fa 200 vittorie in Premier League e ‘perdona’ lite Son-Lloris: “Penso sia stata bellissima” (Di martedì 7 luglio 2020) José Mourinho raggiunge quota 200 vittorie in Premier League. Con i tre punti ottenuti dal suo Tottenham contro l'Everton, il manager portoghese ha ottenuto il grande traguardo di 200 successi nel massimo campionato inglese in 326 partite totali. In Inghilterra, solo Sir Alex Ferguson aveva fatto meglio con le 200 affermazioni in 322 sfide. Nella stretta cerchia dei manager più vincenti anche Anche Wenger, Redknapp e Moyes.Ma la serata di Mourinho non si è fermata al record, infatti il suo Tottenham è stato protagonista anche di alcuni curiosi episodi andati in scena prima e durante la gara. In primis l'abbraccio del portoghese a Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, in secondo luogo la lite tra Son e Lloris che ha attirato l'attenzione dei media ed evidentemente anche quella dello Special One...Mourinho: "lite Son-Lloris? Bellissima"Uno ... Leggi su itasportpress

