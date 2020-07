Mose, Tav e autostrade: le opere ‘sbloccate’ dal decreto semplificazioni (Di martedì 7 luglio 2020) Quali sono le opere ‘sbloccate’ dal decreto semplificazioni? Mose, Tav, strade e autostrade. ROMA – Dovrebbero essere 750 le opere ‘sbloccate’ dal decreto semplificazioni approvato salvo intese in Consiglio dei ministri. Si tratta di un provvedimento fondamentale per far ripartire il nostro Paese dopo la pandemia. Nelle prossime settimane dovrebbe iniziare l’iter parlamentare per approvare il prima possibile il decreto. Il nodo ferroviario Un capitolo del decreto è dedicato alle ferrovie. In cima alla lista naturalmente c’è la Tav. Nella lista del Governo, però, ci sono anche altre direttrici ferroviarie come il potenziamento della Gallarate-Rho o il raddoppio della Vignale-Oleggio Arona. Prevista l’accelerazione per il Nodo di Genova e Terzo Valico dei Giovani. Presenti anche tanti altri piccoli lavori ... Leggi su newsmondo

Corriere : Dal Mose alla Tav, ecco le opere «sbloccate» dal decreto - NewsMondo1 : Mose, Tav e autostrade: le opere ‘sbloccate’ dal decreto semplificazioni - zazoomblog : Decreto Semplificazioni dalla Tav al Mose ecco le 130 opere sbloccate: manca il Ponte sullo Stretto - #Decreto… - trapani24h : Decreto Semplificazioni, dalla Tav al Mose ecco le 130 opere sbloccate: manca il Ponte sullo Stretto - infoitinterno : Decreto semplificazioni 2020, dal Mose alla Tav: ecco le opere approvate. FOTO -