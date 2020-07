Milan-Juventus 4-2: la radiocronaca di Francesco Repice (VIDEO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Serata dal gusto amaro per i bianconeri, la Juventus perde per 4-2 con il Milan dopo essere andata in vantaggio per 2-0. A San Siro incredibile rimonta degli uomini di Pioli che si impongono sulla Vecchia Signora prima con Ibrahimovic su rigore accordato dopo VAR review e in seguito in meno di due minuti la ribaltano Kessié e Leao. Rebic cala il poker all’80’. Riviviamo la radiocronaca di Francesco Repice, cronista di Rai Radio 1. Leggi su sportface

