Magalli torna a pungere la Volpe: "0,9%". Come lo share di Ogni Mattina (Di martedì 7 luglio 2020) La giostra delle polemiche può ripartire. Giancarlo Magalli torna a pungere Adriana Volpe anche se di Adriana Volpe non parla mai apertamente. Il nome non esce mai fuori, ma basta una semplice percentuale, sparata senza commenti su Facebook per far drizzare le antenne agli utenti.“0.9%”. Con tanto di faccina che invita a far silenzio. “Chi deve capire capisce”, aggiunge il conduttore de I Fatti Vostri. E per capire basta scrutare gli ascolti totalizzati lunedì 7 luglio da Ogni Mattina, contenitore di Tv8 che la Volpe conduce assieme ad Alessio Viola: 0,9% per l’appunto, pari a 79 mila spettatori. Trattasi del minimo storico per la trasmissione, partita esattamente una settimana fa, che non ha mai superato le 100 mila ‘teste’ e l’1,1% di share.Lo scorso febbraio, ospite a La Settimana Ventura, Magalli auspicò di ... Leggi su blogo

