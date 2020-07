Magalli sbeffeggia Adriana Volpe: “Meglio star zitta”, è ancora guerra (Di martedì 7 luglio 2020) Non è ancora tempo di sotterrare l’ascia di guerra tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe: il primo ha appena lanciato una nuova amara e pesante frecciata alla collega. Non è bastato il tempo che è passato, perché non ha curato alcuna ferita. Tra Magalli e la Volpe c’è ancora astio e forse ci sarà per … L'articolo Magalli sbeffeggia Adriana Volpe: “Meglio star zitta”, è ancora guerra proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

