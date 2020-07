Lutto nel cinema, morto Tilo Prückner: l’attore aveva 79 anni (Di martedì 7 luglio 2020) Il mondo del cinema piange la scomparsa di Tilo Prückner: l’attore tedesco, che aveva iniziato la sua carriera negli anni Sessanta, è morto a Berlino. Mondo del cinema in Lutto: è morto a 79 anni l’attore tedesco Tilo Prückner. Come riporta l’agenzia di informazione Adnkronos, l’attore si è spento a causa di un’insufficienza cardiaca, a … L'articolo Lutto nel cinema, morto Tilo Prückner: l’attore aveva 79 anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

RaiNews : Lutto nel mondo della musica - RaiNews : È morta nelle campagne di Lonato, nel bresciano - travolta da un camion mentre si stava allenando in bicicletta Rob… - rimangoforte : nel mondo per ora c'è chi soffre per un lutto, una perdita, chi sta male per malattie e poi ci sono io che piango p… - NeriPozza : RT @alemezlo: I versi di Amelia Rosselli hanno conquistato stuoli di lettori. La sua vita è stata una lunga lotta con il lutto e le ombre d… - alemezlo : I versi di Amelia Rosselli hanno conquistato stuoli di lettori. La sua vita è stata una lunga lotta con il lutto e… -