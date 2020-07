Ibrahimovic bacchetta anche Diletta Leotta: il commento social fa impazzire i fan [FOTO] (Di martedì 7 luglio 2020) Se c’è una cosa che Zlatan Ibrahimovic non tollera è vedere qualcuno che batte la fiacca mentre si allena. anche se quel qualcuno è Diletta Leotta e, a dirla tutta, si stava solo riposando! Ad allenamento finito, la giornalista di DAZN ha postato su Instagram una FOTO che la ritrae stanca ma sorridente, pronta a godersi un po’ di relax. Appena visto lo scatto, Ibrahimovic ha subito commentato: “Diletta, che stai facendo sul tetto? Non battere la fiacca“. Il commento è diventato subito virale e ha fatto il pieno di like: Ibrahimovic non ‘perdona’ proprio nessuno, nemmeno la bellissima Diletta Leotta. L'articolo Ibrahimovic bacchetta anche Diletta Leotta: il commento social fa impazzire i fan FOTO SPORTFAIR. Leggi su sportfair

Allenamento intenso per Diletta Leotta, che tra un esercizio e l’altro si è rilassata postando una foto sui social. Ma per Zlatan Ibrahimovic è vietato rilassarsi Dopo i vari impegni con DAZN a bordoc ...

