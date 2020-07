Guadagni stellari su Instagram: ecco quando incassano gli influencer italiani da Chiara Ferragni e Fedez a Giulia De Lellis (Di martedì 7 luglio 2020) Instagram ha creato la professione degli influencer, che tra una sponsorizzazione e l’altra portano a casa un sacco di soldi. Ma quanto guadagnano le star di questo social network? A darci una risposta c’ha pensato l’agenzia inglese che si occupa di digital marketing, la Hopper HQ, che in questi giorni ha stilato la ‘Instagram Rich List 2020’. In questa classifica tra decine di vip americani ci sono anche 5 personaggi italiani. Chiara Ferragni è ovviamente la prima che troviamo (65° posto in classifica) con i suoi 59.700 dollari, circa 53.000 € a post. Scendendo al 71° post c’è Gianluca Vacchi con ben 47.600 dollari, che corrispondono a 42.000 €, mentre alla posizione 84 c’è il marito di Chiarona, Fedez, con 31.200 dollari, più o meno 27.600 €. Nella classifica ci sono anche Mariano di Vaio ... Leggi su bitchyf

Chiara Ferragni e Fedez, che in questi giorni sono a Zurigo per occuparsi di Matilda, sono tra gli italiani più pagati in assoluto su Instagram, secondo la Instagram Rich List 2020 ideata dall’azienda ...

