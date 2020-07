Gli specializzandi non medici in prima linea contro il Covid: “Noi considerati camici di serie B” (Di martedì 7 luglio 2020) Gli specializzandi non medici in prima linea contro il Covid: “Noi considerati camici di serie B” “Sono uno specializzando in microbiologia e virologia. Ho lo stesso obbligo formativo dei miei colleghi medici, in termini di ore. La differenza è che loro percepiscono una remunerazione e io no“. Gianfranco La Bella è uno degli specializzandi di area sanitaria – biologi, biotecnologi, chimici, farmacisti, fisici, veterinari, psicologi e odontoiatri – che da anni chiedono il riconoscimento della parità di trattamento rispetto agli specializzandi medici nella formazione post laurea. Insieme ai due colleghi Arianna Cappabianca e Valerio Schisano, ha fondato il network “B come Biologo“, che ormai riunisce 4mila biologi e biotecnologi – professionisti del settore sanitario il cui ruolo si è rivelato prezioso ... Leggi su tpi

nzingaretti : ?? Modernizzare e adeguare gli ospedali; ?? Più investimenti per il personale sanitario; ?? Aggiornare i Livelli… - ConsulcesiGroup : “Arrabbiati e disgustati. Gli specializzandi meritano ascolto”. Lettera aperta dei giovani medici al Ministro Manfr… - Yanggpsgdr : @Villanegpsgdr *alza gli occhi al cielo* questi specializzandi...dovrebbero essere controllati h24 *ridacchia e bev… - vlavivlava : ma gli specializzandi in igiene che fanno - grondoamore : -“ti dispiace se assistono gli specializzandi?”, rispondo no e si affacciano sulla mia vagin4 3 ragazzi a cui dico… -