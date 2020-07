Genoa-Napoli, “amuleto” Mariani: con lui gli azzurri non perdono mai (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Sarà l’arbitro Mariani di Aprilia a dirigere Genoa-Napoli di domani per la 31esima giornata di Serie A (ore 19.30). Assistenti: Baccini-Santoro. IV Uomo: Piccinini. VAR: Calvarese-Paganessi. Questi gli 8 precedenti in Serie A del Napoli con Mariani: Napoli-Empoli 2-0 il 26 ottobre 2016 Napoli-Crotone 3-0 il 12 marzo 2017 Spal-Napoli 2-3 il 23 settembre 2017 Crotone-Napoli 0-1 29 dicembre 2017 Udinese-Napoli 0-3 del 20 ottobre 2018 Udinese-Napoli 1-1 del 7 dicembre 2019 Napoli-Juventus 2-1 del 26 gennaio 2020 Napoli-Torino 2-1 del 29 febbraio 2020 L'articolo Genoa-Napoli, “amuleto” Mariani: con lui gli azzurri non perdono mai proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

