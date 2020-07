Gemelline siamesi separate al Bambin Gesù, la mamma: spero studino Medicina (Di martedì 7 luglio 2020) Roma – “Non sono mai andata a scuola, ma mi auguro che le mie figlie abbiano la possibilita’ di studiare Medicina per poter salvare altri Bambini nel mondo”. Lo ha detto Erminia, la mamma di Ervina e Prefina, le due Gemelline siamesi provenienti da Bangui (Repubblica Centrafricana) unite per la testa e separate grazie a un intervento chirurgico condotto dall’ospedale pediatrico Bambino Gesu’ di Roma, i cui dettagli sono stati illustrati oggi nel corso di una conferenza stampa. “Ringrazio la presidente Enoc che ha fatto su e giu’ dall’Africa, senza il suo aiuto non so che fine avrebbero fatto le mie figlie- ha proseguito Erminia- E ringrazio anche il professor Marras, che le ha ‘resuscitate’ come Gesu’. Ora mi piacerebbe che le mie Bambine fossero battezzate da Papa Francesco”. Ha infine concluso la mamma delle ... Leggi su romadailynews

