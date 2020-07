Fiorentina, durissimo comunicato degli ultras contro Ribery: “caro Franck, sciacquati la bocca…” (Di martedì 7 luglio 2020) Gli ultras della Fiorentina non le hanno mandate a dire a Franck Ribery e, dopo le parole del francese apparse sui social in seguito al furto subito domenica, gli hanno risposto con un durissimo comunicato riportato da ‘Il Giornale’. Emilio Andreoli/Getty ImagesIl tifo organizzato viola ha usato parole alquanto pesanti all’indirizzo dell’ex Bayern Monaco, invitato a… sciacquarsi la bocca: “caro Franck, capiamo lo shock ma sciacquati la bocca prima di parlare di Firenze come se fosse Medellin. Ai ricchi rubano ovunque, ma hanno la fortuna di potersi permettere sistemi di allarme e vigilanze private. I poveri cristi, invece, vengono derubati anche loro ma devono fare come San Lorenzo che lo prese in tasca e fece silenzio”.L'articolo Fiorentina, durissimo comunicato degli ultras contro Ribery: “caro Franck, sciacquati la ... Leggi su sportfair

Fiorentina durissimo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fiorentina durissimo