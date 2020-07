Ex Ilva, Peacelink: “Sabato a Taranto superati limiti del Pm10”. Costa: “Inviata ispezione straordinaria” (Di martedì 7 luglio 2020) Redazione 07/07/2020 Ambiente, Puglia redazioneweb@agenziadire.com Lo rende noto l'associazione ambientalista impegnata nella lotta contro l'inquinamento a Taranto in riferimento alle forti raffiche di vento che hanno sparso per le strade della città le polveri del siderurgico Share on facebook Share on ... Leggi su dire

peacelink : Dati ARPA: superato il valore soglia del Pm10 a #Taranto sabato 4 nella fascia oraria 15 - 16. #inquinamento #Ilva #polverisottili #salute - peacelink : Comitato Cittadino per la salute e l’ambiente a #Taranto Si propone il fermo degli impianti #ILVA sottoposti a seq… - Cru_Rz : RT @Cru_Rz: #RifiutiZeroUmbria L'Ilva è come il Paltò di Napoleone in 'Miseria e Nobiltà'. Intervista ad Alessandro Marescotti https://t.co… - LottaAldo : Perché ieri la grande nuvola rossa proveniente dall’ILVA? PeaceLink scrive al Ministro dell’Ambiente - eccapecca : Nuvola rossa #ILVA Lettera di PaeceLink al Ministro dell’#Ambiente Sergio #Costa -

Si è costituito a Taranto il Comitato Cittadino per la salute e l’ambiente, una struttura che unisce cittadini e federa associazioni e che ha come finalità generali «la tutela della vita e della salut ...

“Sembrava impossibile che potesse accadere, una volta coperti i parchi minerali, ma è accaduto”. Il presidente di PeaceLink, Alessandro Marescotti, si rivolge direttamente al ministro dell’Ambiente Se ...

Si è costituito a Taranto il Comitato Cittadino per la salute e l'ambiente, una struttura che unisce cittadini e federa associazioni e che ha come finalità generali «la tutela della vita e della salut ...